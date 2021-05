Covid, il sottosegretario Sileri: “Via mascherina con 30 mln di vaccinati, su coprifuoco e centri commerciali…”

Il sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi, Pierpaolo Sileri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale situazione Covid sul territorio italiano.

“Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio“.

“Fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri. Aspetterei questa settimana per vedere venerdì la solita valutazione settimanale, ma poi tempo due settimane credo che possa essere spostato a mezzanotte“.

Nel mese di giugno, quindi, ci sarà la svolta, con la maggior parte delle Regioni pronte a diventare zona bianca con l’eliminazione di numerosi divieti sulla vita personale.

Infine Sileri ha parlato della posizione abolizione del coprifuoco, mostrandosi ancora cauto e della riapertura dei centri commerciali: “Vediamo poi a giugno quello che accadrà, quando avremmo raggiunto 30 milioni di persone vaccinate con la prima dose, dopo tre settimane dal raggiungimento di queste 30 milioni, allora è chiaro che si potrà fare qualche ulteriore passo in avanti. Centri commerciali? Non vedo perché non debbano riaprire nel breve termine“.