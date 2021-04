Covid, la Campania rischia di ritornare in zona arancione già dal 3 maggio?

La Campania è ritornata in zona gialla. Almeno per una settimana la popolazione della Regione avrà un po’ di libertà, con le limitazioni che sono state allentate dopo più di un mese di zona rossa.

Il ritorno in zona gialla è stata una vera e propria sorpresa per la Campania. Tuttavia, considerando i dati giornalieri, la Regione rischia seriamente di ritornare in zona arancione già dal prossimo 3 maggio.

L’indice di contagiosità, infatti, è ancora molto alto e come avvertito dalla cabina di regia, i dati saranno osservati ancora con maggior riguardo.

Basta, infatti, solo un minimo aumento dei casi per riportare la Regione in zona arancione.

Per la prossima settimana e soprattutto per il primo maggio, infatti, già si prevedono assembramenti in tutte le città della Campania. Una situazione che potrebbe costare cara alla Regione.