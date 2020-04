Cristante-Mandragora, parte la trattativa tra Roma e Juventus: le ultime

Dopo due anni vissuti da protagonista con la maglia dell’Udinese, Rolando Mandragora è pronto a fare rientro alla Juventus, ma non per restarci.

Il centrocampista è approdato a Udine nell’estate 2018 a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, ma la Juve ha conservato il diritto di recompra. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero pronti ad esercitare l’opzione versando nelle casse dei friulani i 26 milioni pattuiti.

La strategia è quella di riportare il giocatore a Torino per rivenderlo altrove, magari inserendolo come contropartita in qualche altra trattativa.

ASSE ROMA-JUVE – Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Mandragora potrebbe finire alla Roma, da diverso tempo sulle tracce del centrocampista. La Juventus in cambio chiederebbe il cartellino di Bryan Cristante. Per il noto portale l’affare ha buone possibilità di andare in porto.

CONTATTI – Stando a quanto raccolto da fonti vicine all’ambiente giallorosso, ci sarebbero già stati contatti tra Roma e Juve. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali ma le basi per portare a termine l’operazione ci sono tutte.