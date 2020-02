Cristiana Calone, la misteriosa figlia di Massimo Ranieri

Siamo nel 1971. Il cantante Massimo Ranieri è all’apice del suo successo e parallelamente ha una relazione con Franca Sebastiani. Dal loro amore nasce una bambina, la quale però non viene subito riconosciuta dal padre. Il suo nome è Cristiana Calone.

L’IMMAGINE – La domanda legittima che ci potremmo chiedere è perché il cantante non l’abbia inizialmente accettata? Colpa della gioventù o del successo? Lo spiega in un’intervista di qualche tempo fa. “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine.” Massimo Ranieri, esibitosi tra l’altro qualche giorno fa insieme a Tiziano Ferro sul palcoscenico di Sanremo, aggiunge che non ha mai apprezzato questa sua “immagine”, anzi. “Una parola che mi ha sempre fatto schifo. L’unico alibi che ho è che ero giovanissimo e inesperto”.

IL RICONOSCIMENTO – Tuttavia nel 2007, il cantante decide di riparare al torto e incontra Cristiana riconoscendola poco tempo dopo. Da allora l’ha anche presentata ufficialmente al mondo durante lo show “Tutte donne tranne me”, in onda su Rai 1. La figlia adesso ha 49 anni e il rapporto con il padre è dei migliori. Per vedere una loro foto insieme clicca qui.