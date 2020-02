Sanremo: Diodato vince la 70esima edizione

Si conclude così, con la vittoria di Diodato, la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Diodato vince con Fai rumore, brano apprezzatissimo durante le cinque serate. Un festival che ha festeggiato in maniera superba, sebbene con qualche intoppo, come dimostra lo share delle serate che, anche se hanno tolto ore di sonno lunghissime, si sono rivelate forti.

Amadeus e Fiorello in gamba hanno tenuto testa anche ai fuori-copione come Bugo che abbandona il palco perché Morgan cambia il testo all’ultimo.

Highlight di questa 70esima edizione sicuramente Achille Lauro e i suoi look che hanno tenuto milioni di italiani incollati allo schermo e ai suoi social, per cercare di indovinare i suoi look, e apprezzarne le storie dietro. Un giovane Zero, per nulla impaurito dai giudizi e che intelligentemente se ne frega.

Indubbiamente una kermesse riuscita; chissà se il duo Amadeus-Fiorello ripeteranno al conduzione il prossimo anno?

Diodato – Fai rumore (Sanremo 2020)