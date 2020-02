Inter, Conte non molla Vidal: a giugno si chiude per il cileno!

Fin dal suo insediamento ad Appiano è stato l’obiettivo primario per costruire un’Inter di nuovo vincente. Falliti i due tentativi in estare e a gennaio, Conte farà di tutto per portare a Milano il suo vecchio pupillo Arturo Vidal. Inutile girarci troppo attorno. L’Inter punta a diventare in breve tempo una valida competitor per ogni formazione europea su tutti i fronti e farlo con un centrocampo di qualità velocizzerebbe esponenzialmente le operazioni.

Arturo Vidal è il sogno proibito di Conte da sempre. Il centrocampista blaugrana è il perno sul quale il tecnico salentino vorrebbe costruire i futuri trionfi nerazzurri. Le qualità del cileno sono indiscutibili. La sua forza fisica unita alla sua propensione ad attaccare la profondità ne fanno un giocatore più che unico nel suo genere.

Il terzo tentativo sarà quello definitivo

Il doppio fallimento è figlio, più che altro, dei tentennamenti del Barcellona che in questa stagione sta vivendo il suo momento più buio. Vidal non ha potuto esimersi dal ritrovarsi invischiato in una situazione fatta di difficoltà tecniche e incertezza sul proprio futuro. I continui ribaltamenti di fronte sulla questione hanno portato l’Inter più volte ad essere vicinissima ad un possibile passaggio del giocatore alla corte di Conte e altrettante volte a dover arrendersi all’ambiguità dei catalani.

Di fatto il grande acquisto sarà portato a termine entro le prime date utili della prossima sessione di mercato. L’entourage del giocatore ha già fatto sapere che il loro assistito preferisce tornare in Italia piuttosto che rimanere in Spagna a temere ogni domenica una inaspettata esclusione dai titolari. Il Barcellona se ne dovrà fare una ragione e convincersi a vendere.

Al momento appare un po’ forzato e fantasioso parlare di cifre che potrebbero sbloccare la trattativa. Tuttavia si potrebbe azzardare una prima stima valutando il cartellino di Vidal non inferiore ai 30 milioni di euro, cifra non proprio inaccessibile per le casse nerazzurre. Insomma, i prodromi della trattativa ci sono tutti e ai tifosi non resta che sognare di vedere un’Inter competitiva e ambiziosa fin dalle prime battute della prossima stagione. Vedere in campo Vidal ed Eriksen potrebbe non essere più soltanto un sogno.