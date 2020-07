Da Morricone a Cordero, passando per Rizza: triste 6 Luglio, quante scomparse

Il 6 Luglio sicuramente è giorno da dimenticare per il mondo dello spettacolo, dell’arte e per lo sport. Nella giornata di oggi, infatti, sono da registrare tre decessi: Ennio Morricone, Nick Cordero e Giuseppe Rizza, rispettivamente compositore, attore e calciatore.

All’età di 91 anno è scomparso un genio italiano, Ennio Morricone. Grazie alle sue colonne musicali, il compositore italiano era conosciuto in tutto il Mondo, vincendo anche due Oscar, nel 2007 e nel 2016. Quest’ultimo, in particolare, per la migliore colonna sonora nel film The Hateful Eight.

Il mondo dello spettacolo, poi, piange anche Nick Cordero. L’attore è deceduto nella giornata di oggi all’età di 41 anni dopo un ricovero durato oltre 90 giorni dopo aver contratto il Coronavirus. L’uomo era ormai da diverse settimane in coma farmacologico e i dottori sono stati costretto anche ad amputargli una gamba.

Infine, bisogna registrare il decesso anche di un calciatore, Giuseppe Rizza. Quest’ultimo è scomparso all’età di 33 anni a seguito di una emorragia celebrale che l’ha colpito circa un mese fa. Il giocatore non è mai riuscito a sfondare nella massima competizione italiana, ma durante le giovanili ha dato spettacolo insieme a Giovinco e Marchisio nelle giovanili della Juventus.

Un triste 6 Luglio, quindi. Ci uniamo al dolore delle famiglie per le tragiche scomparse.