Da Salerno sicuri: “Anche il Napoli su Dia, ha una valutazione di 30-35 milioni di euro”

La Salernitana, in questa stagione, ha scoperto un grande talento: Boulaye Dia. Il calciatore, dopo la rete messa a segno allo stadio Diego Armando Maradona, è finito nel mirino di diversi club italiani disposti a spendere cifre importanti per l’attaccante. In questa stagione, infatti, sono oltre 15 i gol messi a segno dal giocatore e per questo sarà riscattato per circa 12 milioni di euro dal Villarreal.

Secondo quanto riportato dal portale Tuttosalernitana.com, il calciatore sarebbe finito anche nel mirino del Napoli. Oltre gli azzurri, anche l’Inter e la Fiorentina sarebbero interessate al giocatore. La base d’asta, da parte della Salernitana, è una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.