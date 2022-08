Dalla Germania: nessuna trattativa per Osimhen allo United per ora

Osimhen è nella lista della spesa del Manchester United, ma per ora non sembrerebbe esserci la volontà di spingere

Secondo Sky Germania, non ci sarebbe la volontà del Manchester United di acquistare Victor Osimhen in questa sessione di mercato. Il calciatore è nella lista della spesa dei dirigenti inglesi, ma non sembrerebbe poterci essere un affondo per ora.

Il calciatore, dunque, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto resterà a Napoli. Il nigeriano è da lungo tempo sotto i riflettori del mercato e potrebbe – presto o tardi – lasciare il capoluogo campano per accasarsi altrove.

Se ne parla per il futuro

In futuro il Manchester United tornerà sicuramente all’attacco, ma non per ora. Questa trattativa potrebbe ritenersi chiusa, in questa sessione di mercato, con Cristiano Ronaldo che però potrebbe comunque partire.

Allo stato attuale delle cose, però, non si sa dove Cristiano Ronaldo possa andare. Nelle ultime ore filtra sempre più pessimismo per un suo trasferimento in azzurro e secondo fonti spagnole potrebbe tornare in Portogallo. Il problema? L’ingaggio, dato che lo Sporting Lisbona, squadra in cui è cresciuto, non potrebbe pagarne l’ingaggio per intero. Inoltre, Amorim – tecnico dei lusitani – avrebbe detto alla dirigenza che se dovesse arrivare CR7 lui si dimetterebbe.

Confusione, dunque, in queste ultime ore di mercato. Cristiano Ronaldo sembra più vicino alla permanenza al Manchester United che altro, il che avrebbe un certo clamore. Una Champions League senza Cristiano Ronaldo è difficile da vedere, anche se potrebbe divenire realtà. Intanto, si attende l’annuncio tanto vociferato settimane fa. Dove giocherà Cristiano Ronaldo?