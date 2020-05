Dalla Spagna, De Sciglio contropartita offerta dalla Juve per arrivare ad Arthur

Proseguono i contatti sull’asse Juventus-Barcellona, sul tavolo ci sarebbe il cartellino del brasiliano Arthur, centrocampista classe 96′ che piace molto i bianconeri. Qualche giorno fa il direttore sportivo Paratici, in un’intervista a Sky Sport, interpellato sulla trattativa, non ha nascosto i contatti con i catalani:

“Per quanto riguarda Juve – Barcellona noi parliamo sempre fra grandi club, ma non parliamo solo di calciatori o di scambi e di come si potrà andare avanti. Adesso siamo in un momento di chiacchiere”.

Dalla Spagna stamani giungono importanti novità sull’affare, come riporta Mundo Deportivo, la Juventus per arrivare al giocatore avrebbe messo sul piatto il cartellino di Mattia De Sciglio, poco utilizzato da Maurizio Sarri in questa stagione e sul piede di partenza.

Il terzino da tempo è nel mirino del Paris Saint-Germain, ma rappresenterebbe un innesto utile anche al Barcellona, che nella prossima sessione di mercato rischia di perdere Semedo.

Per tale motivo non è da escludere che la trattativa per Arthur includa il cartellino del terzino ex Milan, ad un passo dall’addio già a gennaio, quando la Juventus lo inserì nell’affare Kurzawa con il PSG, salvo poi ritornare sui suoi passi.