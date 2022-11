Dalla Spagna: Juventus su Eden Hazard

Secondo quanto riportato da Fichajes.net la Juventus sarebbe interessata a Eden Hazard. Il belga è in uscita dal Real Madrid

Appare come una trattativa quasi impossibile, ma quella per Eden Hazard alla Juventus sembra una pista che si sarebbe riaccesa nuovamente dopo oltre un anno. Il talento belga ex Chelsea è accostato ai bianconeri ormai da anni, tanto che ogni fine mercato il nome del giocatore esce sempre fuori in ottica juventina.

Al momento la notizia arriva solamente dai colleghi spagnoli di Fichajes.net, ma dovesse trovare corrispondenza si ci potrebbe trovare a vedere l’ennesima trattativa di rilancio dei bianconeri. La Juventus non è nuova al prendere calciatori da rivitalizzare e rilanciarli, tanto da averlo fatto già negli ultimi anni.

L’ennesimo della lista?

Eden Hazard sarebbe l’ennesimo giocatore da rilanciare che i bianconeri potrebbero prendere sotto la loro ala protettiva. Nella lista figura gente di rilievo come Blaise Matuidi, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Alvaro Morata e addirittura Andrea Barzagli. Tutti giocatori che in bianconero hanno trovato una seconda carriera, con Morata che nella sua ultima esperienza si è davvero rilanciato, e che si sono ritrovati a giocare ad altissimi livelli.

Hazard sono ormai anni che non riesce ad esprimersi ad altissimi livelli ed è divenuto l’ombra di se stesso. Il calciatore belga era arrivato a Madrid come quello che avrebbe dovuto spaccare tutto e sostituire l’indiscusso Cristiano Ronaldo. Purtroppo per lui non è riuscito a fare nulla di ciò, con i bianconeri che ora potrebbero tentare sul serio un affondo per lui. Dovesse essere vero, ovviamente.