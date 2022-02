Dalla Spagna: La Juventus ritorna su Tielemans per l’estate

Tielemans potrebbe essere il prossimo obiettivo per il centrocampo bianconero. Il talento belga intrigava già dai tempi dell’Anderlecht

La Juventus continua a programmare la prossima sessione di mercato e, di conseguenza, anche la stagione 2022-2023. L’opera di rifondazione non sembrerebbe essersi fermata con gli acquisti di Vlahovic, Zakaria e Gatti ma anzi potrebbe continuare con altri innesti. Per l’estate la Juventus starebbe ponderando oltre a Zaniolo di tentare l’affondo per Tielemans del Leicester.

Il calciatore belga è in grande spolvero in questa stagione, con 6 gol e 3 assist in 25 presenze totali con la maglia degli inglesi. Tielemans andrà in scadenza nel 2023, se non rinnovasse potrebbe andarsene quest’estate per un prezzo relativamente basso.

Anni di rincorse e tentativi, ora può essere il momento giusto

Non sarebbe la prima volta che la Juventus cerca Youri Tielemans, fosse vero. I bianconeri avevano provato a prelevare il talento classe ’97 già dai tempi dell’Anderlecht, quando da giovanissimo incantava mezza Europa. Poi il Monaco e la Ligue 1 – dove non ha incantato totalmente – e ora la parentesi brillante in Premier League. Un calciatore ancora giovane e che cerca la sua definitiva esplosione, che sembra vicinissima ad avvenire.

Il giocatore è valutato oltre i 50 milioni, ma con il contratto in scadenza potrebbe trasferirsi per meno. Tielemans sembrerebbe apprezzare la pista bianconera e sarebbe disposto a sposare la causa. La Juventus potrebbe offrire Rabiot più soldi al Leicester per arrivare al talento del Belgio. Gli Inglesi preferirebbero solo cash, ma i margini di trattativa ci sono. L’estate è lontana ma la Juventus non sembra voler restare con le mani in mano.