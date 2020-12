Dalla Spagna, la Roma in forte pressing su Nacho: può arrivare a gennaio

La Roma lavora in vista del mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Paulo Fonseca senza un eccessivo esborso economico. Il tecnico ha chiesto un centrocampista e un attaccante, ma è possibile che in caso di uscite arriverà qualcuno anche in difesa.

Al momento sul mercato ci sono Fazio e Juan Jesus, qualora uno dei due dovesse lasciare la capitale a gennaio servirà trovare un sostituto.

Nelle ultime ore dalla Spagna sono giunti importanti aggiornamenti sulle mosse dei giallorossi. Secondo Todofichajes.com, la Roma sarebbe in forte pressing su Nacho Fernandez, 30enne difensore del Real Madrid.

Lo spagnolo è stato accostato ai giallorossi nella scorsa estate e, nonostante le voci di un imminente rinnovo con il Real, sarebbe disposto ad accettare il trasferimento nella capitale già a gennaio.

Dalla Spagna danno Nacho come obiettivo prioritario per i giallorossi in vista della sessione invernale, nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità. Vedremo come evolverà la situazione.