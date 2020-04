Dalla Spagna, Marcelo contropartita del Real per arrivare a de Ligt

Il Real Madrid fa sul serio per de Ligt, centrale della Juventus e della nazionale olandese. Il patron Florentino Perez ha messo nel mirino il difensore ed è pronto a formulare la sua offerta all’apertura della sessione estiva di calciomercato.

La Juve ha acquistato de Ligt per oltre 80 milioni dall’Ajax nella passata stagione e non si farà convincere facilmente. Ma il Real avrebbe intenzione di mettere sul piatto una contropartita gradita ai bianconeri: il brasiliano Marcelo.

Stando infatti a quanto riporta in Spagna Ok Diario, Zidane sarebbe pronto a sacrificare il terzino pur di mettere le mani sul difensore olandese. Marcelo è al Real dal 2007 ma la sua avventura con i Blancos sembra alle battute finali, per il tecnico francese non è più un titolare e l’entourage del giocatore ha iniziato a guardarsi intorno.

La Juventus segue il terzino da diverso tempo, ma difficilmente accetterà di cedere de Ligt, ritenuto uno dei pilastri della futura retroguardia bianconera.

Possibile che il ds Paratici faccia comunque un tentativo per il terzino qualora non riuscisse a mettere le mani su Emerson Palmieri, profilo richiesto da Maurizio Sarri per la fascia sinistra. Marcelo al momento resta in orbita Juve, ma non è una priorità. Nel caso si intavolasse una trattativa con il Real il cartellino di de Ligt non rientrerebbe nell’affare.