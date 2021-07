Dalla Spagna, Roma su Lenglet del Barcellona: offerti 15 milioni di euro

La Roma è a caccia di un centrale di livello in vista della prossima stagione e dalla Spagna nelle ultime ore sono giunti importanti aggiornamenti in tal senso. Stando a quanto riporta Sport, i giallorossi sono sulle tracce di Clement Lenglet, centrale classe 1995 del Barcellona.

Il quotidiano spagnolo racconta che il difensore è stato offerto ai giallorossi come contropartita per arrivare a Lorenzo Pellegrini, ma la Roma ha rifiutato l’affare e blindato il centrocampista, non perdendo però d’occhio il francese.

Lenglet piace a José Mourinho e la Roma si è mossa per accontentarlo offrendo al Barcellona 15 milioni di euro, cifra ritenuta non soddisfacente.

Il difensore è in uscita, ma i catalani per lasciarlo partire chiedono almeno una decina di milioni in più.

La Roma nella corsa al giocatore dovrà fare attenzione alle concorrenti, oltre ai giallorossi, infatti, sulle tracce di Lenglet ci sono anche Everton e West Ham.