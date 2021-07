Juventus, idea Romagnoli in caso di addio di uno tra Demiral e Rugani

Il mercato della Juventus sta vivendo una fase di stallo, i bianconeri stanno lavorando sul fronte Locatelli e a breve incontreranno il Sassuolo, ma al momento l’accordo è ancora distante.

Per muoversi in maniera concreta dalle parti di Torino attendono di piazzare qualche esubero, in uscita, oltre al solito Ramsey, ci sarebbe uno tra Merih Demiral e Daniele Rugani.

Al momento il centrale ex Cagliari ha più possibilità di rimanere perché si accontenterebbe anche di un ruolo di secondo piano, mentre il turco vuole il posto da titolare e spinge per andar via.

In caso di cessione di uno dei due la Juventus, come riportato da Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, starebbe pensando ad Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan.

Romagnoli per i rossoneri non è più inamovibile e di fronte ad un’offerta soddisfacente potrebbe partire. La Juve è interessata, ma prima bisognerà cedere.