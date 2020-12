Dalla Spagna, Rudiger vicino alla Juventus: il tedesco può arrivare in prestito

La Juventus cerca rinforzi nel reparto arretrato, spesso in emergenza in questo inizio di stagione. L’idea della società è quella di prelevare un centrale di livello già a gennaio e dalla Spagna stamani sono giunte importanti indiscrezioni.

Stando a quanto riporta TodoFichajes.com, la Juventus sarebbe molto vicina ad Antonio Rudiger, centrale classe 1993 del Chelsea e della nazionale tedesca.

Il difensore non rientrerebbe nei piani di Lampard e il club inglese sta spingendo per piazzarlo nel mercato di gennaio. La Juventus ha manifestato interesse e dalla Spagna danno l’operazione in fase avanzata.

Rudiger sbarcherebbe a Torino in prestito fino al termine della stagione, ma ancora non è chiaro se nell’operazione sarà inserita l’opzione per il diritto o l’obbligo di riscatto.

In bianconero Rudiger troverebbe certamente più continuità, alternandosi con i vari de Ligt, Bonucci e Chiellini, e avendo la possibilità di tornare sui livelli passati nel campionato che l’ha lanciato.