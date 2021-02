Dalla Spagna, Varane nel mirino della Juventus

La Juventus non si è mossa in entrata nel corso della sessione invernale, ma ha deciso di rimandare le operazioni di mercato alla prossima estate, quando per il direttore sportivo Paratici ci sarà parecchio lavoro da fare.

Il club bianconero è alle prese con il processo di ringiovanimento della rosa, processo che a giugno toccherà inevitabilmente il reparto arretrato, dato che Chiellini potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo l’Europeo e Bonucci non è più giovanissimo.

Paratici avrà il compito di rinforzare il reparto con giocatori di qualità ma allo stesso tempo di prospettiva, in grado di rappresentare i pilastri della difesa per gli anni che verranno insieme ai vari De Ligt e Demiral.

Dalla Spagna stamani in tal senso fanno un nome di quelli importanti. Per vari media nel mirino della Juventus ci sarebbe Raphaël Varane, difensore classe 1993 del Real Madrid e della nazionale francese in scadenza nel 2022.

Varane non sarebbe più così convinto di restare al Real e potrebbe prendere in considerazione l’addio al termine della stagione. La Juve è pronta a fare un tentativo, base d’asta 60 milioni di euro.