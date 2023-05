I concorrenti del GF Vip continuano a far parlare di sé. Questa volta si tratta di Daniele Dal Moro che, dopo le voci riguardo un presunto momento di crisi con Oriana Marzoli, è stato coinvolto in una lite social.

Il tutto è cominciato quando un’utente sui social, evidente fan di Nikita Pelizon, ha mostrato il proprio disappunto riguardo alcuni comportamenti dell’ex gieffino. “Che delusione Daniè…che delusione” scrive su Twitter citando l’hashtag #nikiters.

“Non è che se segue Nikita signora e pubblica foto di peluche allora è giustificata nello scrivere in un italiano deplorevole. Studi invece di mal investire così il suo tempo. Lo dico per lei” replica immediatamente Dal Moro.

Insomma, un commento decisamente pungente quello di Daniele che ha tirato in ballo la vincitrice Nikita Pelizon suscitando l’ira dei fan sul web. Un commento offensivo e fuori luogo non solo per Nikita ma anche per tutti coloro che lo seguono sui social.

Nessun aggiornamento, invece, riguardo la storia con Oriana Marzoli. I due, infatti, sembrano essere spariti dai social per vari impegni che li coinvolgono ma nessuno ha parlato di crisi in atto,