Davide Santon, dopo aver annunciato il ritiro ricorda di quando è stato vicinissimo al Napoli

Davide Santon, difensore classe 1991, ha recentemente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La sua carriera è stata fortemente segnata da una serie di gravi infortuni che lo hanno poi costretto al ritiro a soli 31 anni.

Il calciatore, infatti, ha rivelato di avere dei seri problemi alle ginocchia: “Ho le ginocchia distrutte. Probabilmente quando avrò cinquant’anni potrei doverle metterle comunque, ma se avessi continuato a giocare il pericolo si sarebbe potuto manifestare nell’immediato”.

Santon, nel corso della sua carriera da difensore, ha giocato in Serie A con l’Inter e, più recentemente, con la Roma ma in un’intervista a TuttoSport ha ricordato di quando era stato vicinissimo ad indossare la maglia del Napoli. Il trasferimento non è poi andato in porto perché il calciatore non ha superato le visite mediche. Sul fatto ha dichiarato: “Quando succedono queste cose è sempre dura. Pensi: Questa è la fine. Poi ti rimbocchi le maniche e lavori ancora più sodo. Infatti poi sono andato alla Roma”.