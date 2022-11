De Laurentis punta il rinnovo di Spalletti

Il Napoli si gode la sosta per il mondiale in Qatar. La società partenopea è contentissima dell’avvio di stagione avuta dagli azzurri in Serie A. Il principale protagonista di questo splendido inizio di campionato è sicuramente mister Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha saputo tessere un abito adatto alle caratteristiche dei suoi giocatori per ottenere un gioco spumeggiante e renderli molto pericolosi.

Il patron Aurelio De Laurentis è di ritorno dagli Stati Uniti d’America per parlare con la sua dirigenza di un possibile rinnovo di contratto per Spalletti. Nelle ultime settimane ci sono state diverse voci di mercato su un possibile addio del tecnico toscano da Napoli e di un probabile avvicinamento al mister da parte dei bianconeri della Juventus.

Il Napoli a questo punto ha come obiettivo quello di prolungare il contratto di Luciano Spalletti e di allontanare le voci di un suo possibile approdo alla Juve. A darci aggiornamenti su questa situazione è stata l’edizione odierna di “Repubblica“. Ecco cosa ha scritto il giornale romano:

“Il Napoli vuole andare avanti con Spalletti fino al 30 Giugno 2024 e non preoccupano i rumors sulla possibile corte nei suoi confronti della Juve. De Laurentis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità.”

Luciano Spalletti ha dimostrato in questo avvio di campionato di saper rendere tutti i giocatori a disposizione parte del progetto. Chi subentra lo fa con la stessa foga, se non maggiore, di chi parte dal primo minuto. Il tecnico toscano ha saputo creare un gruppo forte e compatto che ora punta a far sognare tutti i tifosi napoletani. Ora gli azzurri guidano il campionato a +8 dal Milan, ma riusciranno a restare in vetta fino alla fine?