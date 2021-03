De Sciglio: “Potevo andare al PSG. Futuro? Vorrei restare al Lione”

Mattia De Sciglio, terzino classe 1992 del Lione e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “20 minutes”, in cui si è soffermato sul mancato trasferimento al PSG, sull’attuale avventura e sul futuro. Le parole

“Se potevo finire al PSG in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci. Se ho parlato con Grosso, l’ultimo italiano che ha giocato al Lione? Sì, mi ha detto che era innamorato della città e di tutto. Anche per questo ho detto sì alla proposta. Volevo proprio vivere un’esperienza all’estero e devo ringraziare il Lione.

La stagione al Lione? Stiamo vivendo una grande stagione e vedremo quanto lontano si arriverà. Abbiamo perso qualche punto importante ma dobbiamo restare concentrati solo su noi stessi. Vedremo cosa ci diranno questi scontri diretti contro Psg, Lille e Monaco. Faremo del nostro meglio per vincere il campionato, ma non dobbiamo perdere di vista che il nostro obiettivo principale è la qualificazione europea.

Differenze tra Serie A e Ligue 1? Devo dire che in Francia c’è meno tattica. In Italia tutti gli allenamenti si fa molta più tattica mentre qui no. Si pensa più ad un allenamento ‘dinamico e divertente’. Poi ho notato che le squadre francesi hanno meno paura a lanciare i giovani calciatori rispetto all’Italia.

Il mio futuro? Vorrei restare qui. Ma so che dipende da me, dal Lione e dalla Juve. Vedremo cosa accadrà al termine dell’annata”.