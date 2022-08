Depay, il Manchester United si inserisce nella trattativa

La notizia arriva dall’Inghilterra, con il Manchester United che sarebbe pronto ad un’offerta per il calciatore olandese. Sarebbe un ritorno

A volte certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. È il caso di Memphis Depay, ex giocatore del Manchester United vicinissimo alla Juventus ma che potrebbe ritrovarsi davanti ad un clamoroso ritorno.

I Red Devils, infatti, sembrerebbero aver messo nel mirino il calciatore olandese viste le difficoltà a reperire una punta vera e propria. Secondo i media inglesi, la squadra di Ten Hag avrebbe in mente di proporre al Barcellona un’offerta da circa otto milioni di euro per poter battere la concorrenza bianconera.

La Juventus non demorde

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, i bianconeri stanno aspettando che il calciatore rescinda con il club catalano. Il Barcellona, infatti, starebbe trattando con Depay per l’addio, ma ballano circa due milioni di euro tra domanda e offerta.

La trattativa, comunque, sembrerebbe potersi chiudere presto e filtra ottimismo in ottica bianconera. Il recente interesse del Manchester United, però, potrebbe mettere fretta ai bianconeri che cercherebbero di chiudere al prima possibile.

Il calciatore olandese avrebbe alzato le proprie pretese nei confronti dei bianconeri, chiedendo circa 7 milioni di euro. La Juventus sembrerebbe propensa ad accontentarlo, in virtù anche dell’aiuto proveniente dal decreto crescita. Resta da capire se i bianconeri vogliano affondare il colpo o se invece preferiscano buttarsi su Arkadiusz Milik. Per il polacco ci sarebbe già una base d’intesa e la trattativa costerebbe in totale 10 milioni di euro alla compagine piemontese. Sono giorni caldi per il futuro dell’attacco bianconero.