Di Marzio: “Juve-Suarez, nessun problema per il passaporto. Da risolvere nodo buonuscita”

La Juventus ha messo in cima alla lista della spesa Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è in uscita dal Barcellona, ma per il passaggio in bianconero servirà risolvere il contratto con i catalani e ottenere il passaporto comunitario. A riportare importanti aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

“La Juventus continua a lavorare per Luis Suarez, nonostante lo scoglio da superare: la rescissione con il Barcellona. L’uruguaiano e il club blaugrana stanno lavorando per cercare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa.

In giornata è emerso un altro possibile problema nella trattativa Juve-Suarez, ossia il mancato passaporto comunitario da parte del Pistolero. Il club bianconero ha infatti finito i posti per gli extracomunitari, ma l’attaccante ha già avviato la pratica per il passaporto.

Qualora il giocatore risolvesse il contratto con il Barcellona e trovasse l’accordo con la Juve, con un contratto di lavoro in Italia sarebbe più facile per lui ottenere il passaporto, che potrebbe arrivare in 15 giorni. Da Torino fanno quindi sapere che il problema del passaporto non è un ostacolo determinante per la trattativa.

Il nodo da sciogliere semmai è quello relativo alla buonuscita che richiede l’attaccante al Barcellona, che gli permetterebbe di liberarsi. La Juve intanto aspetta novità anche sull’asse Roma-Napoli per Milik, al momento tutto fermo. Con il polacco in giallorosso Dzeko sarebbe poi libero di accasarsi altrove. Il mercato in attacco della Juve si muove quindi sull’asse Roma-Barcellona”.