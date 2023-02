Di Napoli: “Osimhen può migliorare ancora tanto, Lukaku sposta di più come singolo”

L’ex calciatore di Napoli e Inter, Arturo Di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club in cui ha parlato del paragone tra due attaccanti della Serie A, Romelu Lukaku e Victor Osimhen.

“L’attaccante del Napoli ha una potenza impressionante, forse ancora non espressa del tutto. Può ancora migliorare e maturare. In ogni caso è il collettivo che lo mette in condizione di esprimersi in un certo modo“

“Per Lukaku, invece, il discorso è diverso. È un ragazzo d’oro che si mette a disposizione anche quando non fa gol. Rispetto a Osimhen sposta più gli equilibri come singolo. L’attaccante del Napoli è vero che facendo tanto ma ha anche altri calciatori che possono prendere il suo posto. L’Inter, invece, ha bisogno dei suoi gol, della sua qualità“.