Doku, con la fine del mondiale potrebbe spostarsi. Juventus alla finestra

Jeremy Doku potrebbe lasciare il Rennes nelle prossime sessioni di mercato. Il calciatore era rimasto in Francia per poter essere convocato in Qatar

Jeremy Doku, talento belga classe 2000 in forza al Rennes, potrebbe essere disponibile ad un trasferimento già da gennaio. Il calciatore negli scorsi mesi aveva rifiutato ogni proposta, per poter arrivare al mondiale in Qatar con sicurezza.

Purtroppo è stato sfortunato: il suo Belgio non ha superato la fase a gironi e lui ha collezionato soltanto 18 minuti totali nell’intera manifestazione. Pochi per un calciatore del suo talento, che ora potrebbe cercare di trasferirsi altrove per esplodere definitivamente. La Juventus fiuta il colpo, specialmente perché un certo Angel Di Maria a fine stagione lascerà.

Tanta delusione

Intanto, dopo il mondiale in Qatar la delusione del giocatore era tanta: “Siamo tutti delusi. Volevamo vincere, abbiamo avuto le occasioni. È un peccato che non li abbiamo messi via. Siamo molto delusi, perché usciamo dalla Coppa del Mondo, quando l’obiettivo era vincere“.

Poi ha continuato, alla fine dell’ultima partita: “Questa è la migliore delle nostre tre partite. Se giochiamo così contro le prime due squadre, credo che lo scenario non sarà più lo stesso. Siamo delusi per non essere riusciti a dimostrarlo nelle prime due partite, anche se alla fine siamo riusciti a prendere i tre punti contro il Canada“.

Poi ha terminato, un po’ con il dente avvelenato: “Non sono deluso di aver giocato così poco, ma sono deluso di non aver potuto mostrare di più. Probabilmente ci è mancata la fiducia nel nostro gioco. Sapevamo che se avessimo fatto il nostro gioco avremmo potuto fare danni. L’abbiamo fatto, ma non siamo riusciti a portarlo a termine. Segnare un gol in tre partite non è sufficiente. Per fare gol, bisogna mettersi nelle migliori condizioni. È quello che non abbiamo fatto in questo torneo”.