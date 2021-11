Domenica In, lo sfogo di Elisa Isoardi: “Sono in pausa forzata, vorrei tornare a lavorare”

Elisa Isoardi, conduttrice ed ex protagonista de L’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista a Domenica In condotto da Mara Venier. Nella puntata del 21 novembre 2021, la donna si è raccontata e ha ricordato con affetto Matteo Salvini, con il quale ha condiviso un’intensa storia d’amore.

Lontana dalla televisione

La conduttrice, dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, è un po’ sparita dalla televisione. Questo le ha permesso di fare tante cose che aveva accantonato ma adesso sente la voglia irrefrenabile di tornare nel piccolo schermo. Le sue lacrime, infatti, hanno dimostrato quanto la Isoardi ami effettivamente il suo lavoro.

“Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare” ha detto Elisa durante l’intervista.

Ringraziamento alla Rai

Nonostante questo allontanamento forzato, la Isoardi non ha condannato nessuno, anzi, ha vivamente ringraziato la Rai per le grandi occasioni che le hanno dato modo di crescere e realizzarsi. “Io dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l’affetto che sento in strada, non l’ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare” ha detto commossa la conduttrice.

La storia con Matteo Salvini

Elisa Isoardi è anche molto conosciuta per la sua storia (ormai passata) con il politico e leader della Lega, Matteo Salvini. La loro è stata un’intensa storia d’amore che però qualche tempo fa si è conclusa. La donna non ha rinnegato quei momenti, anzi, li ricorda con affetto: “Eravamo due persone che si amavano. Lo ricordo sempre con affetto e con sorriso. Rifarei tutte le scelte d’amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata”. “Se ho nostalgia di lui? Ho nostalgia di quei tempi, sì. Ho nostalgia dell’amore. Io ricordo solo le cose belle e quando si parla di lui ancora mi brillano gli occhi“ ha confessato e concluso la conduttrice.