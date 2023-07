Domenica In rappresenta da sempre un vero caposaldo della televisione italiana. Al timone ormai da tantissimi anni Mara Venier o meglio Zia Mara. La sua conduzione continua ad essere apprezzata da molteplici ospiti che ogni domenica presenziano durante la trasmissione a suon di interviste e risate travolgenti.

Mara, in quasi tutte le interviste, riesce sempre a creare il connubio perfetto tra intimità e professionalità e questo ha sempre rappresentato la carta vincente del programma. Con l’arrivo dei nuovi palinsesti, Domenica In è stato confermato e tutti i telespettatori hanno già immaginato la riconferma di Mara Venier alla conduzione, ma sarà davvero cosi?

Alessia Marcuzzi pronta a sostituire la Venier?

Non è una novità la notizia che riguarda un possibile abbandono di Mara a Domenica In. La conduttrice lo scorso 7 Luglio aveva dichiarato: “Questo anno è l’ultimo, ero già titubante nel 2022 ma quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”.

Mara aveva quindi già parlato di un suo possibile abbandono ma a quanto pare il legame che la unisce a Domenica In continua a vincere sempre sulla scelta definitiva. La Rai ad ogni modo sembrerebbe già pronta a trovare un’eventuale sostituta. A quanto pare tra i nomi più quotati c’è quello di Alessia Marcuzzi, la collega e soprattutto amica della Venier.

Alessia ha lasciato per un periodo la televisione ma il suo cuore è sempre rimasto ancorato alla camera. Mara e Alessia sono molto amiche e probabilmente il loro rapporto profondo potrebbe giovare ad un’innovazione per Domenica In.