Dries Mertens, filtra una brutta voce per i tifosi napoletani

In casa Napoli si pensa non solo al presente, ma anche al futuro. Mai la società partenopea, infatti, aveva speso così tanto durante il mercato di gennaio. Per sistemare la situazione e accontentare il nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis ha già acquistato due centrocampisti per gennaio ed un difensore che sarà disponibile a partire da luglio 2020.

Il presidente azzurro, però, deve pensare anche ai calciatori già presenti in rosa. Mentre si è deciso di rinnovare il contratto ad Allan fino al 2024 (guadagnerà circa 4 milioni di euro a stagione, ndr), la dirigenza azzurra non ha preso la stessa decisione per due leader azzurri: Dries Mertens e Josè Maria Callejon.

Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e le possibilità di vederli ancora in magli azzurra durante la prossima stagione sono pressoché nulle. È inevitabile, quindi, la rescissione contrattuale al termine della stagione se non prima.

Mentre Callejon potrebbe rimanere fino a giugno e poi andare via, Dries Mertens potrebbe fare le valigie già durante il mercato di gennaio.

Le ultime voci che circolano, infatti, sono davvero preoccupanti e brutte per i tifosi napoletani considerando il loro amore per il calciatore belga ormai diventato a tutti gli effetti partenopeo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli agenti sarebbero già al lavoro per trovare una destinazione al calciatore durante il mercato di gennaio. Gli agenti del calciatore, infatti, starebbero provando ad accordarsi con Aurelio De Laurentiis per stabilire la cifra per la cessione e sarebbero necessari tra 8 e 10 milioni di euro. Una cifra che potrebbe accontentare il presidente azzurro e portare Mertens via da Napoli già nei prossimi giorni.

Tra la dirigenza partenopea e il calciatore, infatti, non è stato trovato alcun accordo contrattuale ed ora Mertens è libero di firmare con una nuova squadra. Dopo sette anni con la maglia del Napoli, quindi, l’addio è ormai definito.