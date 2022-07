Dybala-Napoli: ostacolo per la chiusura dell’affare

Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Il calciatore quindi nelle prossime ore si confronterà con il proprio staff tecnico per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul proprio futuro.

Diverse voci di mercato hanno rivelato l’interesse delle squadre italiane, tra cui Inter e Napoli, su di lui ma l’entourage del calciatore sembra chiedere un ingaggio di circa 6 milioni più bonus. In realtà il calciatore sembra aver accettato, anche se fuori tempo massimo, la cifra proposta dall’Inter di 5 milioni più bonus legato alle presenze.

Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport la squadra che attualmente sta muovendo piccoli passi concreti verso il giocatore è il Napoli. Dybala, infatti, resta il sogno di De Laurentiis ma è da valutare e gestire bene la questione dei diritti d’immagine.