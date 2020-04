Ecco chi è Alessandro Egger, da bambino Kinder a drag queen sul web

Chi è Alessandro Egger? Ai più il nome non dirà nulla, eppure quasi tutti ricorderanno la sua faccia da bambino sulle confezioni delle barrette Kinder. Era il lontano 2006. Ora Alessandro è cresciuto, ha 28 anni e lavora come modello ed attore in quel di Milano.

Ultimamente è apparso in TV da attore nella serie adolescenziale “The Band” e, pochi anni fa, molti l’hanno conosciuto come partecipante dell’edizione del 2017 di “Pechino Express”.

Oggi Alessandro Egger sta facendo parlare di sé soprattutto per esser diventato una star del web. In particolare in quest’ultimo periodo l’attore milanese ha dato vita al personaggio di Alexandra, la versione femminile di se stesso. Dietro questo travestimento da “drag queen” c’è una profonda riflessione sul tema della sessualità, che lo stesso attore ha fatto trasparire in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di FQMagazine.

“Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio. Devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Tutto è nato senza programmarlo, ma mi sono subito ben allineato con questo personaggio. Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me. Come ha reagito la mia ragazza? Mi ha appoggiato. Anzi, mi ha pure aiutato a truccarmi”.

Alessandro Egger aggiunge poi: “Quando hai il supporto delle persone a te vicine è tutto più facile. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità. Se proporrò Alexandra anche nelle discoteche? Non credo, ma non escludo di proporlo come personaggio web o televisivo”.