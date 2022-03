El-Shaarawy, Milan e Inter ci provano

Potrebbero essere gli ultimi mesi in giallorosso per Stephan El-Shaarawy. Il faraone è finito nel mirino di Inter e Milan, che potrebbero acquistarlo

Ha impiegato oltre un anno per ritornare a buoni livelli, ma finalmente Stephan El-Shaarawy sembra dire la sua in campo. Il calciatore italo-egiziano è tornato in Serie A a Gennaio 2021, trovando non poche difficoltà. Ora però sembrerebbe essersi ripreso.

Le ultime prestazioni dell’ex Monaco sembrerebbero averlo messo bene in mostra. La partita contro il Vitesse, ad esempio, lo ha visto come uno dei protagonisti in positivo. Tanto che ora Milan e Inter vorrebbero puntare su di lui, per sopperire a due possibili partenze.

Inter, Milan, la posizione della Roma e di Mourinho

El-Shaarawy sarebbe per le milanesi un ottimo modo per poter sostituire i partenti Rebic e Perisic. L’Inter ha assolutamente bisogno, visto anche che il croato è in scadenza e non sembra esserci volontà di rinnovo tra le parti. Per il Milan sarebbe invece un ritorno, dato che il calciatore italiano ha militato tra le file dei rossoneri tra il 2011 e il 2015. Al tempo non incantò particolarmente, venendo poi ceduto al Monaco in prestito.

L’ultima parola sembrerebbe però spettare a José Mourinho, che stimerebbe il giocatore e le sue qualità. Stephan El-Shaarawy, infatti, quando è in partita risulta sempre rispondere molto bene. Al momento sembra uno dei più in forma per la squadra giallorossa. Il suo contratto scade nel 2023 e il valore di mercato attuale è sui 7 milioni. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, di Mourinho e della società.