Elettra Lamborghini, la decisione sui figli: “Ecco cosa abbiamo deciso io e mio marito”

Elettra Lamborghini, cantante ed ereditiera, è pronta a festeggiare i suoi due anni di matrimonio con Afrojack, deejay e produttore discografico olandese. La 27enne, intervistata dal settimanale DiPiù, ha parlato del suo futuro e della possibilità di fare figli con suo marito.

Figli? Per adesso no

La giovane cantante ha spiegato al settimanale di aver parlato con suo marito e aver preso insieme la decisione di non avere figli per adesso. Il periodo non è giusto, molto spesso sono lontani per lavoro e quindi non sarebbe opportuno portare avanti una gravidanza.

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani” ha spiegato.

Ora è davvero molto indaffarata per aver ottenuto la conduzione di un nuovo programma comico, Only Fun, su Nove. Quando però deciderà di avere un figlio, prenderà una pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia ed essere più rilassata.

Quotidianità in tre case diverse

Il lavoro porta la coppia a vivere spesso lontani, per questo hanno tre case sparse per il mondo per poter passare più tempo possibile insieme. Le tre case sono una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida.

“Facciamo i salti mortali per trascorrere insieme più tempo possibile, per starci vicino a vicenda. Perché anche se io faccio tante cose, alla fine la mia attività preferita in assoluto è fare la moglie” ha sottolineato la cantante.