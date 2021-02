Emergenza Covid, l’Italia rischia un nuovo lockdown per contrastare le varianti

L’arrivo del Governo Draghi potrebbe coincidere con nuove chiusure e limitazioni alle libertà personali delle persone. Ad annunciarlo è Walter Ricciardi, il quale ha rivelato la necessità di un nuovo lockdown in Italia.

“È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata“.

Secondo quanto appreso, il Ministro Speranza sarebbe d’accordo con un nuovo lockdown e la decisione potrebbe arrivare a breve.

In tal caso, l’Italia potrebbe ritornare di nuovo in zona rossa come durante il periodo natalizio, per un mese, o addirittura nella situazione dello scorso anno. Tutto per contrastare il fenomeno delle varianti.

Ricciardi conclude: “È evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno“.