ESPN – Gattuso vorrebbe Thiago Silva per sostituire Kalidou Koulibaly

Nuovo nome molto intrigante per la difesa del Napoli. Secondo, infatti, l’indiscrezione lanciata da ESPN, il Napoli potrebbe prendere l’ex conoscenza della serie A, Thiago Silva, come sostituto del partente Kalidou Koulibaly. Il centrale brasiliano, attualmente al PSG, ha un contratto in scadenza e, di conseguenza, verrebbe preso dagli azzurri a parametro zero.

Nonostante i 35 anni suonati, l’ex Milan potrebbe rappresentare un ottimo affare per gli azzurri. Esperienza da vendere e carattere da mettere al servizio della squadra.

L’obiettivo di Thiago Silva è quello di partecipare al prossimo mondiale del 2022 in Qatar, quindi vorrebbe un club in cui possa giocare quasi sempre.

Sempre secondo ESPN, sarebbe stato proprio il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, a fare il suo nome. Vede, probabilmente, in lui la pedina perfetta per completare il reparto difensivo insieme a Nikola Maksimovic, Kostas Manolas e Amir Rrahmani, centrale kosovaro in arrivo dal Verona.

Ora però è tempo di pensare al campo e non al mercato. Tornerà infatti di scena al San Paolo il Napoli, il prossimo sabato sera, nella gara di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte. Si parte dallo 0-1 ottenuto dagli azzurri nella gara di andata a Milano nello scorso mese di febbraio.