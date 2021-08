Estate: alcuni consigli sui tessuti più indicati per la stagione calda

Estate significa libertà e freschezza anche quando si tratta di tessuti da indossare. Le temperature alte ci spingono a scegliere sempre più tessuti naturali e traspiranti che permettano alla pelle di prendere aria e farci sentire freschi. Vediamo quindi alcuni consigli su quali tipologie di tessuto scegliere durante questa stagione.

I tessuti dell’estate

Che si tratti di un pantalone, di un abito elegante o di una blusa il tessuto adatto per l’estate deve mantenerci freschi e non deve appiccicarsi alla pelle, proprio per questo vi sono fibre più indicate di altre, come cotone, lino, seta e viscosa.

Bisogna tenere bene a mente questi tessuti anche quando si sceglie l’underwear per l’estate, che deve essere di buona qualità, come nel caso dell’intimo di Cotonella ad esempio, realizzato con tessuti naturali che garantiscono il massimo comfort durante tutto il giorno.

Se siete amanti del cotone sappiate che tra le diverse qualità di questa fibra troviamo l’assorbenza e la capacità traspirante, oltre ad essere facile da lavare e morbido. Si tratta di un tessuto perfetto per chi tende a sudare molto oppure per i bambini. Per molte donne estate significa abiti in lino, un must have dell’estate 2021 . Sappiate che il lino è ancora più traspirante del cotone in quanto possiede meno fibre. È sicuramente durevole nel tempo e resiste ai danni. Si tratta anche in questo caso di un tessuto ottimo, ma forse meno adatto ai più piccoli in quanto meno morbido sulla pelle rispetto al cotone.

Quale intimo scegliere?

Quando si tratta di alte temperature l’intimo più adatto è quello basico. Meglio evitare pizzi e merletti e puntare su tessuti di qualità. Per quanto concerne i colori sì al nude, soprattutto se si vogliono indossare pantaloni o abiti trasparenti. Attenzione, il bianco non è nude! Molte donne pensavo che un intimo bianco non si riesca a vedere dai vestiti, in realtà non è così, meglio quindi un beige o un color avorio.

Per quanto concerne il reggiseno si possono seguire le medesime regole di colore, ma attenzione alla forma. In estate si può evitare il ferretto e preferire dei reggiseni a fascia oppure delle bralette molto semplici che non opprimono la pelle e soprattutto non lasciano i fastidiosi segni rossi. Se avete un seno prosperoso e non potete fare a meno del ferretto potreste scegliere un modello senza le coppe preformate, che tendono a segnare troppo e alla lunga dare fastidio. Infine, per le romantiche incallite sì alla sottoveste in seta sotto abiti e gonne.