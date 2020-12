Ex Napoli, Ancelotti vuole Sami Khedira dalla Juventus: la situazione

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, è ormai da tempo finito ai margini del progetto tecnico bianconero, prima sotto la guida di Maurizio Sarri e poi di Andrea Pirlo. Il divorzio tra il calciator tedesco e la dirigenza torinese non è ancora avvenuto ma sembra però ormai questione di giorni.

A confermare la situazione e soprattutto la voglia del giocatore di intraprendere una nuova avventura calcistica ci ha pensato lo stesso Khedira, il quale si è confidato in una lunga intervista ai microfoni del quotidiano tedesco Bild. Ecco le sue parole.

“Per quanto mi riguarda sono aperto a nuove sfide. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, sento di stare bene, di poter ancora dire la mia. Quel che so è che non vedo l’ora di rimettere piede in campo. Futuro? Ho molte forze ancora quindi non guardo all’estate ma penso a gennaio. Un cambiamento è realistico e punto a quello”

“Stoccarda? Non escludo nulla in Bundesliga. La squadra è su una buona strada. Everton? Parlo spesso con il manager Carlo Ancelotti, conosce la mia situazione. Mi stima, io stimo lui, la Premier mi stimola tanto, vedremo.”

“Potrei comunque trovare anche un club fuori dall’Inghilterra. Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore in campo e condividendo esperienze lavorative”.