Faouzi Ghoulam vicino al rientro: il Napoli spera di recuperarlo presto

Uno dei problemi del Napoli dell’ultimo anno è senza dubbio stato quello dei terzini. Né Mario Rui né Hysaj si sono rivelati all’altezza e hanno fatto rimpiangere le grandi prestazioni che Faouzi Ghoulam aveva offerto prima dell’infortunio che lo ha costretto a un lungo stop dal quale ancora non si è ripreso totalmente. L’algerino, però, sembra iniziare a vedere la luce infondo al tunnel. Questa settimana si è allenato in gruppo e il suo rientro in squadra è sempre più vicino.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, Gattuso potrebbe addirittura includerlo nell’elenco dei calciatori convocati per la trasferta in Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo, match che chiuderà il 2019. Sarebbe un recupero molto importante per l’allenatore calabrese che ha bisogno di qualche scintilla per invertire la rotta. È ovvio che Ghoulam non potrà aiutare Gattuso in quest’ultima partita dell’anno, ma il suo rientro a lungo termine potrebbe risultare decisivo.

Si proverà a farlo recuperare in tutti i modi e dal punto di vista fisico sembra già sulla retta via. Anche il morale si è risollevato significativamente: l’algerino negli allenamenti di squadra settimanali è sembrato più sorridente e ripreso, un buon segnale per il 2020. Giuntoli resta comunque a guardare vigile, perché dalle sue prestazioni, ma soprattutto dal suo rientro, dipenderà l’intervento sul mercato, magari già a gennaio.

Se Ghoulam dovesse tornare quello di due anni fa circa, è logico che non ci sarebbe la necessità di intervenire sul mercato perché sarebbe sufficiente il suo rientro. Tuttavia, rimane una situazione difficile da valutare e che bisognerà analizzare nel dettaglio anche per capire la sua tenuta fisica a lungo termine: prima di tutto Ghoulam dovrà recuperare il ritmo partita e la sua smagliante forma che gli avevano fatto attirare le sirene dei grandi club europei; in secondo luogo, bisognerà capire la sua tenuta fisica e centellinare il suo rientro per evitare una possibile ricaduta.