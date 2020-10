Fatboy: design ecosostenibile

Fatboy è sinonimo di design ecosostenibile, è un brand moderno, all’avanguardia e scanzonato che propone accessori e arredi per interno ed esterno originali ma anche estremamente funzionali e pratici. I prodotti di questa maison olandese sono perfetti per rispondere al meglio alle esigenze della vita contemporanea e riescono a vestire la casa o gli spazi lavorativi con stile e anche versatilità. La produzione di accessori e mobilio Fatboy original ha una storia lunga vent’anni costellati di grandi successi, premi e riconoscimenti e naturalmente si distingue per la grande soddisfazione dei clienti: le recensioni parlano da sole e alcuni loro prodotti sono anche considerati già iconici. Tutto in Fatboy è progettato con un obiettivo preciso, cioè sfuggire alla routine strappando un sorriso e, non meno importante, prendere sul serio il tema della salvaguardia ambientale. Senza prendersi troppo sul serio quindi il marchio olandese è riuscito anche in un intento nobile, quello dell’ecosostenibilità che porta avanti ogni giorno creando articoli sostenibili contraddistinti da elevati standard qualitativi. Nello specifico riduce al minimo l’impatto ambientale cercando di diminuire l’utilizzo della plastica e della carta dagli imballaggi prediligendo il più possibile solo materiali riciclati e riciclabili. In particolare a riguardo dei prodotti per l’illuminazione Fatboy si rende eco-friendly per la rimozione degli adattatori riducendo gli sprechi e gli imballaggi; un altro esempio riguarda i tessuti utilizzati che seguono le rigide normativa dell’Unione Europea. Non solo, a livello aziendale questa filosofia tocca anche le abitudini del quotidiano dei lavoratori e infatti nella sede centrale sono già stati aboliti bicchieri e piatti di plastica. Per quanto riguarda il design e il mood gli accessori ed arredi Fatboy original sono inconfondibili, allegri ma anche tradizionali, ideali da abbinare agli stili più diversi e ai contesti più eterogenei. Tutti vengono realizzati e progettati con estrema cura del dettaglio e sono il risultato di una fervida creatività creativa e spesso sono ideati da famosi designer che collaborano con lo stesso brand. Un’allure semplice, puro, minimale è ciò che contraddistingue la produzione per interno ed esterno del brand e che mira a produrre oggettistica essenziale, pratica, funzionale ma che abbia un design distintivo e subito riconoscibile, a tratti ludico e vivace, dinamico. La semplicità è vista dai produttori come un’autentica forma di raffinatezza e sono convinti che ogni accessorio o arredo debba essere realizzato e concepito per il suo fine, deve essere utile oltre che bello e moderno.

ILLUMINAZIONE DI TENDENZA BY FATBOY

Gli apparecchi illuminanti sono accessori indispensabili in casa e anche nell’outdoor e sono in grado di definirne lo stile garantendo la massima fruibilità e funzionalità. La luce è vita, è fondamentale per svolgere al meglio qualsiasi attività diurna o serale e grazie ai prodotti Fatboy sarà facile dare quel quid in più a qualsiasi spazio senza rinunciare al design e alla praticità. Una lampada infatti, al di là del suo modello, dimensione e mood, deve creare la giusta atmosfera o meglio offrire un fascio luminoso adeguato; se poi è anche una tipologia di apparecchio evergreen si è davvero a cavallo. Sì perché gli apparecchi illuminanti è vero che devono armonizzarsi con lo stille d’arredo ma è bene siano anche senza tempo, che resistano alle mode e che possano adeguarsi perfettamente a cambi di look. Rispondono perfettamente a questi imperativi le proposte firmate Fatboy e in particolare citiamo la lampada da terra a led dimmerabile Edison The Giant, che ha un mood semplice e riveste perfettamente lo stile della più classica piantana con paralume ma rivista in chiave moderna. La si comanda con un telecomando senza fili, permette di regolare l’intensità luminosa ed è sicura, resistente come anche la lampada da esterno a led Thierry Le Swinger sempre di Fatboy. Con questa lampada caratterizzata da lume bianco ampio e minimale è possibile rendere ogni spazio esterno personalizzato e funzionale perché è estremamente versatile, la si può fissare al terreno infilzandola nella terra o nei vasi, oppure appenderla a rami, balconi, travi, verande o altre strutture. In questo caso si sfrutterà la corda in dotazione che reggerà solo la parte luminosa della lampada con il suo paralume total white ma con dettagli disponibili in più colori moda. Infine degna di nota e portavoce dello stile e della praticità di Fatboy è anche la lampada da sospensione per esterni di tipo wireless a led Bolleke, altro apparecchio capace di regalare scorci sognanti ma pratici e di farsi dolcemente cullare dalla brezza estiva. È una sfera luminosa bianca opaca che si può affrancare ovunque e in modo saldo grazie all’apposita corda colorata, disponibile in più nuance e anche internamente renderà l’ambiente di tendenza.

DOVE ACQUISTARE FATBOY THE ORIGINAL

Fatboy the original offre a chiunque le soluzioni d’arredo migliori senza sottovalutare il design e la funzionalità propria dei singoli accessori e complementi per indoor e outdoor. Gli apparecchi illuminanti sono sicuramente tra i prodotti di punta del marchio olandese ma anche altre categorie merceologiche sono degne di nota come i tessili e gli imbottiti, le sedute disponibili in dimensioni e stile differenti, i tavoli e infiniti accessori e suppellettili capaci di creare atmosfera e di rendere le stanze più funzionali e personalizzate. Ma dove acquistare i prodotti Fatboy? Semplice, la vendita online è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, esistono siti e-commerce dedicati all’arredo che sono rivenditori ufficiali del marchio, come Verdelillahome.com. È importante rivolgersi solo ed esclusivamente a punti vendita ufficiali al fine di comperare solo i veri prodotti originali firmati dal brand olandese Fatboy: diffidare dalle imitazioni è importante e solo così si sarà certi di aver portata nella propria dimora arredi sicuri, di qualità ed ecosostenibili. Investire infatti in questo genere di produzione è molto importante e si eviteranno vernici tossiche, colle potenzialmente pericolose che potrebbero rilasciare sostanze dannose nell’aria. Acquistare Fatboy the original è un investimento per il futuro nostro e dei nostri figli, inoltre grazie al design unico e minimale, ma estremamente pratico, dei prodotto della maison sarà facile pensare ad eventuali futuri restyling. Sì perché, come già detto, gli accessori ed arredi hanno un mood versatile e senza tempo, iconico e che potrà ben armonizzarsi anche a cambi di stile anche profondi.