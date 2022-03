Federica Calemme, contro Corona: “Sfigato”

Nelle ultime ore Federica Calemme, ex volto del GF Vip, è finita nel mirino dei social. La ragazza, infatti, non è rimasto affatto zitta davanti alla IG Story pubblicata da Fabrizio Corona.

“Sfigato” – Il tutto ha avuto inizio da una storia di Instagram pubblicata da Corona. L’ex re dei paparazzi ha condiviso uno scatto rubato della Calemme in compagnia di Gianmaria Antinolfi, il fidanzato. Fabrizio ha cancellato il volto dell’imprenditore campano, prendendosi gioco della ragazza.

L’ex re dei paparazzi ha infatti paragonato le gambe di Federica a quelle muscolose di un calciatore, come dimostra la foto di quest’ultimo accostata allo scatto della Calemme. Non contento, Fabrizio ha messo come sottofondo “Ma Le Gambe” de Le Sorelle Marinetti.

La IG Story è giunta fino alla Calemme, come dimostra la storia della ragazza. Federica, infatti, in risposta ha pubblicato un suo scatto delle gambe, con scritto “Sfigato”.

Non è noto il motivo che ha spinto Fabrizio ha scagliarsi contro Federica Calemme e il suo fidanzato. Dopotutto, però, non sarebbe la prima volta che Corona stuzzicato un ex concorrente del GF Vip.