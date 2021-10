Fedez, le critiche per la frase su Emma Marrone, la risposta di lei

Fedez ha condotto un podcast in compagnia di Luis Sal, Muschio Selvaggio. Un suo commento fatto su Emma Marrone, nel quale ha menzionato i suoi concerti, ha scatenato le critiche del web.

FEDEZ E LA POLEMICA SU EMMA MARRONE – Precisamente Muschio Selvaggio, all’interno del suo podcast ha menzionato i concerti della collega Emma Marrone. Il rapper ha sostenuto che alcuni concerti della cantante italiana si sarebbero svolti ”da seduti”.

Ha infatti dichiarato: “Io mi ricordo una volta, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere”, ha dichiarato Fedez, e ancora: “Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. E poi ha continuato: ”Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so”.

LE CRITICHE A FEDEZ – Quanto affermato dal rapper ha provocato le critiche del web, così il marito di Chiara Ferragni è stato costretto a chiedere l’intervento della stessa cantante sostenendo: “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male. Emma, aiutami tu”.

LA RISPOSTA DI EMMA MARRONE – Emma ha infatti sostenuto: Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”. Ricordiamo che i due sono parecchio amici.