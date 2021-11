Fedez, Tony Effe della DPG: “Volevi stare sopra ma stai sotto”. Frecciatina al marito della Ferragni?

In questi giorni, il rapper Fedez ha lanciato il suo ultimo disco, Disumano. Le canzoni stanno già scalando tutte le classifiche grazie anche all’intensa e originale pubblicità fatta prima del lancio. Tuttavia, non è oro quello che luccica e Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, ha avuto modo di dire la sua sui social. Vediamo cosa è successo.

Rapporti molto tesi

La pagina Instagram Fakeigitaly ha seguito tutta la vicenda e pubblicato diverse stories in merito. Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, i rapporti tra la DPG di Tony Effe e Fedez sono totalmente tesi. Pare che l’azienda del rapper, Newtopia, e la DPG non siano più d’accordo in termini economici. Ecco cosa ha scritto il settimanale:

“Periodo no per il rapper Fedez: dopo l’uscita dalla sua agenzia Newtopia degli ex amici J-Ax e Fabio Rovazzi, adesso è il turno della Dark Polo Gang. Le parti sono in disaccordo (pare) per questioni economiche e il prossimo incontro potrebbe essere nell’aula di un Tribunale”.

Frecciatina di Tony Effe?

In queste ore, infatti, il membro della Dark Polo Gang ha pubblicato una stories alquanto insolita ma abbastanza mirata. Il cantante ha scritto: “Volevi stare sopra ma stai sotto”. Questa frecciatina social sembrerebbe essere indirizzata proprio a Fedez, il quale sta scalando tutte le classifiche posizionandosi spesso ai primi posti.

Tuttavia, nella Top 50 – Italy di Spotify, la canzone Sapore del marito della Ferragni si trova al quarto posto mentre Mi Piace di Tony Effe e Sfera Ebbasta si trova al secondo posto. Che il membro della DPG abbia mandato una vera e propria frecciatina?