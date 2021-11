Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’urso già si conoscevano: “Lui ti minacciava”. Lo scoop di Deianira Marzano

Sono ore di fuoco per il gossip italiano a causa dell’ultima segnalazione lanciata da Deianira Marzano su Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due hanno avuto un ruolo da protagonista durante la stagione di Uomini e Donne dell’anno scorso, quando a corteggiare il tronista c’era anche Giovanna Abate.

Si conoscevano?

Durante il trono di Giulio, infatti, già circolavano diverse voci sulla loro possibile conoscenza fuori dal programma. Il ragazzo era sempre molto attento a Giulia D’Urso, mostrò decisamente troppo interesse da subito. Questo fece dubitare i telespettatori, i quali erano convinti che i due già si conoscessero. Successivamente il gossip si è spento, Giulio ha scelto la D’Urso, hanno vissuto un’intensa storia d’amore e poi si sono lasciati.

La mancata partecipazione al GFVip

Giulio Raselli sarebbe dovuto entrare nella casa del GFVip ma poi misteriosamente la sua partecipazione e quella di Giulia Cavaglià sono saltate. Il ragazzo, quindi, ha spiegato che in questi giorni ne avrebbe parlato sui social, così Deianira Marzano ha lanciato una bomba su di lui non indifferente.

Giulio e Giulia si conoscevano: lui la minacciava di rivelare la verità

La nota esperta di gossip e influencer ha fatto sapere ai suoi follower di essere in possesso di screenshot che confermerebbero questo sospetto. Pare quindi che i due effettivamente si conoscessero già durante il programma. Ma non è tutto, pare che il Raselli abbia più volte minacciato la D’Urso di raccontare tutto.

“Lei mi ha detto di ogni su di lui, ecco è inutile che hai cancellato i messaggi della chat, perché li ho già screenshottati. Anche quello che mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che raccontava che già vi conoscevate” ha spiegato Deianira su Instagram. L’influencer, inoltre, si è detta dispiaciuta perché credeva che almeno la ragazza fosse sincera e diversa, così non è stato. “Ho capito che se hai taciuto è stato solo perché avevate lo stesso manager e non volevi mettere in difficoltà il tuo lavoro” ha continuato la Marzano.

“E come mai non racconti del perché sia finita con Giulia?” si rivolge poi a Raselli. Insomma, il mistero si infittisce e non ci resta che attendere dichiarazioni da parte dei diretti interessati.