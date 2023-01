Ferland Mendy in uscita dal Real, Juventus e Inter ci pensano

Ferland Mendy sembra non rientrare più nei piani del Real Madrid, che potrebbe cederlo in estate. Il calciatore piace anche in Italia

Il calciatore francese non sembra più convincere la dirigenza del Real Madrid, che potrebbe volerlo cedere già in estate. È questa la notizia che arriva dalla Spagna, con anche vari nomi di squadre che potrebbero prelevare il giocatore.

Il francese è nel mirino, infatti, anche di Juventus e Inter tra le altre. Il Manchester City sarebbe la squadra più accreditata per prenderlo, ma attenzione perché sarà difficile accontentare il Real Madrid. Il valore attuale del giocatore è di 40 milioni di euro, con il Real che lo pagò circa 3 anni fa 48. Il contratto è in scadenza nel 2025, quindi difficile possa esserci margine di trattativa.

La richiesta del Real Madrid

Rispetto al valore, dati transfermarkt, il Real Madrid sembra intenzionato a chiedere circa 60 milioni di euro per far partire Ferland Mendy. Cifre folli e quasi impossibili per le italiane che dovranno mettersi il cuore in pace. Il giocatore potrebbe partire per l’Inghilterra, in caso di addio, con il Manchester City pronto a prenderlo.

Carlo Ancelotti, intanto, sta ancora puntando fortemente sull’ex Lione che sta comunque offrendo buone prestazioni in questa stagione. Un addio di Mendy potrebbe significare un possibile approdo di Ivan Fresneda alla casa blanca, cosa che appare probabile allo stato attuale delle cose. Il Valladolid vuole 30 milioni di euro per far partire lo spagnolo, con il Real Madrid che non si farebbe problemi a sborsarli. Una trattativa che toglierebbe obiettivi, quindi, sia a Juventus che Inter.