Film in uscita: i più belli da non perdere al cinema

Chi ama il cinema sa bene quanto sia bello ed emozionante vedere un film sul grande schermo, anche se ormai le piattaforme streaming spopolano e i televisori sono tutti di alta qualità. Andare in sala è sempre un’altra cosa: vuol dire godersi la visione condivisa assieme agli amici, al proprio partner, in famiglia oppure da soli, magari mangiando dei popcorn e sorseggiando una bibita. Solitamente si va al cinema quando esce un film che ci piace particolarmente, perché siamo impazienti e vogliamo vederlo subito, oltre al fatto che al cinema, checché se ne dica, si vede sempre meglio. Su Play4movie possiamo trovare informazioni sui nuovi film in uscita, in particolare quelli che sono stati in programma alla 79ª edizione della Mostra di Venezia . Al Lido abbiamo visto le dive sfilare sul red carpet , modelle e influencer che hanno potuto sfoggiare outfit esclusivi, attori e registi assistere in prima visione ai titoli in selezione. Alcune star le conosciamo già molto bene, altre debuttano per la prima volta in assoluto. In questo articolo vogliamo parlare dei film che non possiamo assolutamente perdere al cinema, per tutti i gusti e assecondando il genere che più ci piace.

Tutti i nuovi film in uscita

Nei prossimi mesi sono diversi i film in uscita nelle sale, di generi differenti per poter accontentare tutti, dai più piccoli agli adulti. Commedie, drammi, thriller, film d’azione, d’autore e d’animazione: andiamo a vedere quali sono i titoli che troveremo al cinema prossimamente.

Il signore delle formiche: sotto i riflettori c’è il caso Braibanti, con una critica all’Italia omofoba e bigotta di ieri e di oggi. Dramma storico e personale di Gianni Amelio, ricostruisce la vicenda di Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio) e di un giornalista (Elio Germano) che segue il suo processo.

Tuesday Club – Il talismano della felicità: storia romantica ed emozionante, che fa sognare e sorridere. Una commedia di Annika Appelin su una donna che, dopo aver scoperto il tradimento del marito, ritrova finalmente il tempo per se stessa e per le sue passioni.

Ti mangio il cuore: vendetta, passione e coraggio sono i temi al centro di questo crime drama di Pippo Mezzapesa, tratto dall’omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Una storia shakespeariana d’amore e crimine, con protagonista la travolgente esordiente Elodie.

Love Life: dal Concorso di Venezia, una potente ricerca di sé e della propria emancipazione. Il dramma del regista giapponese Kôji Fukada affronta la vita di Taeko, una donna la cui vita col marito e il figlio Keita è sconvolta dal ritorno di Park, il padre biologico del suo bambino.

Margini: una commedia italiana di Niccolò Falsetti, in cui non mancano risate e momenti dolorosi. Il tema principale è la musica: si racconta di un gruppo punk di Grosseto che vuole ospitare, non senza difficolotà, una famosa band hardcore americana nella loro piccola città.

DC League of Super-Pets: umorismo, azione, animali e divertimento. Un film d’animazione di Jared Stern per tutta la famiglia. Un cartone dove si scontrano due squadre: una di eroi e una di cattivi, tutti a quattro zampe.

Anna Frank e il diario segreto: film d’animazione di Ari Folman (il regista di Valzer con Bashir), dall’intento storico e didattico ma sempre con un tocco di magia. La storia di Anna Frank che tutti conosciamo rivive con degli spunti diversi da ciò che abbiamo visto fino ad ora.

L’immensità: il ritorno (autobiografico) alla regia di Emanuele Crialese è il ritratto di una famiglia degli anni Settanta e del divorzio doloroso dei genitori. Si toccano temi importanti e soprattutto si mettono in gioco tantissime emozioni.

Siccità: un viaggio mentale e geografico ambientato a Roma, dove Paolo Virzì racconta la Città Eterna come potrebbe diventare: arida, dove non piova da tre anni e le abitudini degli abitanti cambiano drasticamente, mettendoli davanti ad una dura realtà sconvolgente ed inaspettata.

Come abbiamo visto, sono tutti film molto interessanti, alcuni drammatici e altri più leggeri, che però possono far riflettere su diverse tematiche, dall’omosessualità agli eventi storici fino alle dinamiche familiari e ai disastri ambientali. Sono tutti titoli che probabilmente arriveranno anche sulle piattaforme in streaming nei prossimi mesi, ma vederli sul grande schermo è sicuramente più eccitante. Questi non sono gli unici film in uscita prossimamente: presto potremo veder comparire altre opere interessanti e da non perdere.