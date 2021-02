Fiorentina – Inter, Conte usa il fratello per aggirare il regolamento: è polemica

Nelle ultime ore sta spopolando sui social l’immagine di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, che dalla tribuna dello Stadio Franchi di Firenze urla al telefono per comunicare con il proprio vice Cristian Sellini.

Ovviamente in quell’occasione l’allenatore nerazzurro non sedeva in panchina poiché squalificato. La particolarità dell’episodio è che Conte, per dare indicazioni, ha sfruttato la presenza di suo fratello Gianluca, usando così il suo telefono cellulare.

Oltre i sorrisi e le risate però, la foto ritraente l’accaduto ha suscitato anche non poche polemiche. Il regolamento infatti parla chiaro a riguardo: ‘gli allenatori squalificati non possono prendere parte in alcun modo all’evento partita: è vietato loro di dirigere la squadra, l’ingresso negli spogliatoi e nel terreno di gioco’.

Pare quindi che l’escamotage usato nella fattispecie da Antonio Conte non sia legale dal punto di vista regolamentare. Per tale motivo molti tifosi di squadre avversarie stanno chiedendo alle autorità di intervenire, col fine di infliggere un’ulteriore squalifica al tecnico nerazzurro.

Difficile comunque che qualcosa possa accadere in tale direzione. L’episodio di Antonio Conte non è il primo e sicuramente neanche l’ultimo con protagonista un allenatore espulso intento a comunicare con qualche mezzo con la propria panchina. A tal riguardo infatti il regolamento non vieta esplicitamente la telecomunicazione tra le parti, a differenza invece di quanto fatto con l’eventuale ingresso in campo del tecnico.