Firenze, Bonaventura e Odriozola ancora fuori gruppo: le ultime news

Da Firenze non arrivano buone notizie: pare che Bonaventura e Odriozola si stiano ancora allenando da soli e non con la squadra. A riportare le ultime news il portale Firenzeviola.

Out Bonaventura e Odriozola

Il centrocampista e il difensore della Fiorentina si stanno allenando ancora da soli, dopo il giorno di riposo della squadra. Il Corriere dello Sport e il portale fiorentino hanno fatto il punto sulle condizioni dei giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano a pochi giorni dalla partita contro il Napoli, in trasferta.

Pare che Amrabat prenderà in mano il centrocampo al fianco probabilmente di Castrovilli e Duncan, se Bonaventura non recupererà. Anche per quanto riguarda il difensore classe 1995, ci sono al momento scarse possibilità di vederlo in campo domenica contro il club azzurro.

Ikoné, centrocampista classe 1998, invece si è allenato in gruppo, nonostante il brutto furto in casa subito proprio ieri, e sarà disponibile per affrontare il big match il 10 aprile.