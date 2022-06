Frabotta via, si riaccende la pista per Nandez?

Gianluca Frabotta saluterà quasi sicuramente la Juventus. Il Cagliari è tra i club interessati e si potrebbe provare uno scambio con Nandez

Due stagioni fallimentari, due giocatori, due destini simili. A Gennaio entrambi hanno rischiato di vestire il bianconero, non arrivando per un soffio. Uno è italiano e risponde al nome di Gianluca Frabotta, l’altro è uruguayano e si chiama Nahitan Nandez.

Il primo ha passato gran parte della stagione appena finita in infermeria, all’Hellas Verona, giocando relativamente poco. A Gennaio sarebbe potuto tornare alla casa madre, salvo poi restare ai clivensi. Il secondo ha vissuto la sua peggiore stagione in Italia e non solo, anche nella sua carriera. A Gennaio ha quasi vestito il bianconero, anche se la Juventus ha poi virato su Denis Zakaria. Ora i destini dei due potrebbero incrociarsi.

Uno scende, l’altro sale

Frabotta interessa a vari club italiani, tra cui proprio il Cagliari di Nahitan Nandez. Entrambi i giocatori non rimarranno nelle rispettive società. Il primo non rientra nei piani del progetto bianconero, mentre il secondo è ritenuto troppo per la Serie B. Per costi, i sardi non potranno tenere il centrocampista dell’Uruguay e una vendita è praticamente scontata.

La Juventus starebbe pensando di offrire il cartellino dell’esterno italiano per arrivare all’ex Boca Juniors e il Cagliari ci starebbe pensando. La trattativa sembra fattibile, specialmente perché il cartellino di Nandez si è svalutato tantissimo. Il calciatore dovrà ripartire da una nuova destinazione e Torino potrebbe – finalmente – essere la sua nuova casa. Frabotta interessa anche all’estero – con il Fulham in Inghilterra – ma il Cagliari potrebbe essere per lui la soluzione giusta.