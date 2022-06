Simeone e l’Atletico si tirano indietro per Molina

A riportarlo è AS, secondo cui Diego Simeone non vorrebbe un’asta per Nahuel Molina con la Juventus. Troppo alte le pretese dei friulani

Nahuel Molina, salvo clamorosi colpi di scena, non andrà all’Atletico Madrid. Secondo AS i colchoneros si sarebbero tirati indietro nella corsa per arrivare all’esterno argentino. Non vi sarebbe la volontà di scatenare una possibile asta con il club di Andrea Agnelli.

Diego Simeone vorrebbe evitare di spendere troppo per un singolo giocatore, specialmente perché la Juventus sembra fortissima su Molina. Complici i buoni rapporti con l’Udinese, infatti, i bianconeri di Torino sarebbero in pole position per prelevare il calciatore.

Cifre troppo elevate per Simeone e la dirigenza

I dirigenti spagnoli avrebbero in mente di evitare spese folli per l’argentino, specialmente perché l’Udinese vorrebbe circa 30 milioni di euro. La Juventus è forte sul calciatore – lo confermano anche le recenti parole di Marino – e potrebbe presto sfoderare l’attacco decisivo.

Ora che l’Atletico Madrid si è tirato indietro potrebbe anche risultare più semplice per i bianconeri trattare con i friulani, specialmente perché potrebbero ridurre l’esborso economico e – magari – inserire una contropartita tecnica gradita. Nella trattativa potrebbe finire anche Destiny Udogie, che da tempo interessa alla Juventus.

L’esterno italiano è uno dei profili più visionati da Allegri e dirigenza, che potrebbero dunque provare a portarlo a Torino in una maxi operazione tra club italiani. Restano ipotesi, certo, ma potrebbero non essere troppo lontane dalla realtà. Una cosa è però sicura, la Juventus prenderà un esterno e – con molta probabilità – potrebbe essere proprio Nahuel Molina.