Francesca Ferragni: prima la gravidanza e poi la proposta di matrimonio

La nota influencer Chiara Ferragni non è figlia unica, ma ha due sorelle: la più piccola di nome Valentina, che come Chiara è un influencer e ha avviato la propria linea di costumi da bagno: Milano Marittima. La seconda invece si chiama Francesca, ha 33 anni e diversamente dalle altre due in famiglia, dopo aver concluso gli studi in odontoiatria, ha cominciato a lavorare nello studio del padre.

Proprio Francesca sta affrontando la sua prima gravidanza che è al sesto mese, annunciando su Instagram, condividendo ai propri followers il sesso del suo bambino, con questa scritta: “Ma il cielo è sempre più blu, e anche tu”, mentre ancora non è stato svelato il nome del bambino. “Il mio nipotino meraviglioso”, scrive Valentina che sta per diventare zia per la terza volta.



Il padre del bambino sarà Riccardo Nicoletti, che con Francesca formano una coppia conosciuta tramite la notorietà della sorella Chiara, nonostante la loro riservatezza. Secondo Fanpage.it, Francesca sarebbe la più riservata delle tre, ma comunque non si risparmia nell’utilizzare i social per condividere qualche scatto dei suoi momenti di vita quotidiana e di coppia.

I due non sono ancora sposati, ma proprio nella giornata di ieri c’è stato la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, che si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Francesca. I due erano a cena sul Lago di Garda, in vacanza relax a Salò con tutto il clan dei Ferragnez. La risposta di Francesca è stata di “si”, e il tutto è stato documentato con post e storie su instagram.